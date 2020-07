Hernán Caputto mira de reojo a Colo Colo ante una eventual reanudación del Campeonato Nacional

La reanudación del Campeonato Nacional es una completa incógnita dada la pandemia del coronavirus, sin embargo, lo único seguro hasta ahora es que Universidad de Chile enfrentará a Colo Colo cuando vuelva la acción.

Precisamente de esto conversó Hernán Caputto, técnico de los azules, en la conferencia de prensa vía telemática de este viernes. “Obviamente debería ser Palestino para completar la octava fecha, pero si nos toca iniciar con el clásico, es lo que nos toca. Nuestra Federación determina el torneo”, sostuvo.

El ex seleccionador juvenil, además, reveló que aún no se conversa sobre la chance de traer refuerzos. “No hemos hablado con los dirigentes sobre ventas, así como tampoco el de los refuerzos“, expresó.

Además, destacó las ganas de sus dirigidos por volver nuevamente a los entrenamientos. “Estamos mucho más cerca de reiniciar los entrenamientos en la Región Metropolitana. En provincias ya se está haciendo y esperamos tener cuatro semanas para volver a competir, hasta ahora esto no se ha confirmado”, afirmó.