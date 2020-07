Barcelona de Arturo Vidal presentó nueva camiseta para la próxima temporada

Durante las últimas horas el Barcelona de Arturo Vidal presentó el modelo de camiseta que usará en la temporada 2020-21.

En esta ocasión el cuadro catalán volverá a usar franjas verticales azul y rojo con otras amarillas en alusión a los colores de la bandera de Cataluña. El diseño también alude a la “Época de oro” del club vivida en la década del ’20, cuenta con una gran elasticidad que mejora los movimientos y está compuesta por poliéster de botellas recicladas.

Figuras del plantel femenino y masculino modelaron mediante un video con la frase “Only for culers”.

El modelo original, el mismo que usan los jugadores, está avaluado en 125 mil pesos; mientras que la oferta económica llega a los 80 mil.

😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020