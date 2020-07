Josep Guardiola reconoció su mayor “frustración” en el Manchester City: “Queríamos a Alexis Sánchez y no pudimos”

Sólo una hora separó a Alexis Sánchez del Manchester City en agosto de 2017. Justo el último día del mercado de fichajes en Europa, el traspaso del chileno fracasó y finalmente se quedó en Arsenal hasta enero de 2018, mes en el cual fichó en el Manchester United.

Si bien ha pasado casi tres años, el hecho aún es tema al interior de los celestes y así lo reflejó el técnico Josep Guardiola. “Tenemos mucho dinero y queremos reforzarnos, pero queríamos a Alexis Sánchez y no pudimos permitírnoslo. Queríamos a Harry Maguire y no pudimos ficharlo, no pudimos pagar lo que pagó Manchester United. Sí, tenemos dinero, pero los demás también tienen“, dijo este miércoles en conferencia de prensa.

Pese a esto, el español reconoció la importante inversión que ha hecho el club durante la última década para posicionarse en la élite de la Premier League. “Soy humilde para reconocer que sin mis jugadores no soy nada. Soy un buen entrenador, pero no gano títulos si no tengo buenos jugadores y los buenos jugadores son caros. En la última década hemos construido un club para competir en la élite y para eso hace falta invertir”, expresó.

Bajo esa misma premisa, “Pep” elogió el trabajo de otro chileno que pasó por la institución “ciudadana”. “Este club ha tenido éxito antes de que yo llegara. Mancini y Pellegrini ganaron muchos títulos y jugaban muy bien al fútbol. Cuando me vaya, que no sé cuándo será, seguirán siendo sólidos porque tienen jugadores increíbles”, finalizó.