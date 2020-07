Daniel Morón y el presente de Marcelo Bielsa en Inglaterra: “Sin duda lo vuelve a poner en un escalón a nivel mundial”

Marcelo Bielsa logró el anhelado ascenso a la Premier League junto al Leeds. El cuadro del rosarino, quien goza de una alta popularidad en el condado de Yorkshire, concretó su vuelva a la élite de Inglaterra luego de 16 años y su presente es muy comentado por todos sus cercanos y ex colaboradores.

Daniel Morón, ex ayudante del “Loco” en la Roja, habló con Deportes en Agricultura y no escondió su felicidad por esto. “Él no es de grandes expresiones, quizás para él va por dentro, pero no es de mostrar mucho. Lo expone cuando dirige o le dice algo a alguien, en eso es expresivo. Es un tipo ganador, creo que esto sin duda lo vuelve a poner en un escalón muy importante a nivel mundial“, expresó.

El “Loro” también recordó la etapa en la cual coincidieron en la Selección. “Bielsa ya había marcado al equipo y hoy era el momento de conseguir títulos; lo mismo pasó con la Roja; dejó muy bien armada la estructura para que (Jorge) Sampaoli o (Juan Antonio) Pizzi remataran un trabajo que él comenzó de buena manera. Me parece bien, es algo que se lo merece, es alguien que trabaja incansablemente, no deja nada al azar sino que todo lo contrario. Está preocupado de los detalles y eso lo lleva o lo eleva a una categoría de nivel mundial“, expresó.

“Bielsa es un tipo que está en todas. Si se pudiera cambiarle algo, podría ser que tuviera más cercanía con los jugadores“, complementó el ex directivo de Colo Colo, quien no ve con malos ojos que el DT y Claudio Bravo vuelvan a trabajar juntos. “Sería muy bueno que quisiera seguir en una competencia que conoce muy bien; ha estado tres años en la Premier League y si Bielsa despierta su interés en él… A Bielsa no le gustan los arqueros que se exponen demasiado, sino que de una sola línea y Claudio sería una buena alternativa“, argumentó.