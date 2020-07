Ramón Fernández no escondió su temor por el Covid-19: “Tengo miedo por mis hijos”

O’Higgins fue uno de los elencos que volvió a entrenar hace algunas semanas y que tuvo que paralizar los trabajos debido al decreto de cuarentena en Rancagua. Sin embargo, la autorización del PUC por parte de los ministerios de Salud y Deporte permitió la reanudación de las prácticas del conjunto.

Ramón Fernández, uno de los valores del cuadro celeste, dialogó con “Arriba de la Pelota” de Agricultura y no escondió su satisfacción por retornar a las canchas del Monasterio Celeste. “Es raro, nunca habíamos vivido algo parecido a esto y en lo personal no me había tocado nunca esta para; es como si uno estuviera esperando conseguir algún club y ahora estar de vuelta es una satisfacción muy grande“, dijo.

“La primera fase es la más aburrida porque estás solo, alejado de tus compañeros, pero con trabajo de pelota y físico. Lo bueno es que ya arrancó lo importante como lo es entrenar”, complementó el volante, quien no ocultó su temor ante un posible contagio. “Siempre hay miedo. Tengo a mi tía viviendo conmigo, ella tiene 66 años (…) Tengo miedo por mis hijos también y hago el protocolo al máximo y todo lo que me dicen. Tenemos ese miedo por temor a contagiarnos“, sostuvo.

El trasandino también reveló la merma psicológica que produce el largo confinamiento y tiempo sin actividad. “Afecta en el sentido de decir ¿cuándo vamos a arrancar? ¿cuándo vamos a trabajar? ¿cuándo vamos a jugar? Uno tenía la posibilidad de ver partidos antiguos, trabaja de visualizarse y decir ¿Y nosotros cuándo? Vemos la situación del país, en todos lados hay casos, muertes y uno piensa muchas cosas. En ese sentido, me costaba mucho pensar cuando iba a volver, me ponía mal, triste”, cerró.