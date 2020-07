Nicolás Maturana aún no sabe qué pasará con su continuidad en Colo Colo

Hace pocas semanas Nicolás Maturana conversó con Deportes en Agricultura y reveló que ve muy difícil que continúe en Colo Colo la próxima temporada. “Ni aunque haga 20 goles me van a renovar, pero tengo que demostrar y ver si puedo jugar algunos minutos“, dijo en dicha ocasión.

En diálogo con Dale Albo, el zurdo nuevamente se refirió a su futuro profesional y otra vez expresó su incertidumbre. “No hemos hablado de ese tema. Estamos enfocándonos en entrenar y ponernos mejor físicamente y después yo creo que se hablará. No hay mucho más que saber ¿cómo lo podemos solucionar? no se sabe nada todavía”, sostuvo.

“Ojalá jugar y poder aportar algo para mi equipo. Si no me toca jugar desde afuera no más, apoyar a mis compañeros para que tengan una buena campaña“, complementó el extremo.