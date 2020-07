Ex vicepresidente de Independiente le dio con todo a Ariel Holan: “Es peligrosísimo, me mandó en cana”

El proceso de Ariel Holan en Independiente de Avellaneda entre 2017 y 2019 dejó buenos dividendos deportivos, pero negativos en la relación con los dirigentes. Pese a los dos títulos internacionales (Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018), el fiato con los directivos terminó fracturado y sigue siendo tema en Argentina.

Así al menos lo demostró Noray Nakis, ex vicepresidente de los rojos, quien en diálogo con “Campanas del Infierno“, le dio con todo al actual técnico de Universidad Católica. “Es peligrosísimo. Le morfó la mano a la gente que le dio de comer: Burruchaga, Almeyda, Kohan, Hugo y Pablo Moyano y Yoyo Maldonado. No le alcanzó con eso que se comió a todo Independiente. Él hizo todo este desastre. Todos los jugadores que llegaron, fue por la presencia que tuvo uno, antes nos robaban los jugadores. Conmigo no pudieron, no iba a subir ningún intermediario ni representante al micro del plantel”, expresó.

El otrora directivo estuvo preso a raíz de acusaciones por vínculos con los núcleos más violentos de la barra del “Rey de Copas”, situación de la cual culpa a Holan. “Así dejó a la institución, a mí Holan me mandó en cana. Jamás me encontraron nada, ni de entradas ni de la barra. Me jodieron en la mejor situación económica del club. Por orden de él me echaron“, concluyó.