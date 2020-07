Nuevamente despedazaron a Ariel Holan en Argentina: “Es un mentiroso y nefasto”

Ariel Holan volvió a ser objeto de duras críticas en Argentina. Si durante el lunes Noray Nakis, ex vicepresidente de Independiente, lo tildó de “peligrosísimo”, esta vez se descargó el volante Jorge Ortiz.

En conversación con “Proyecto Fútbol”, el actual jugador de Patronato destrozó al actual técnico de Universidad Católica y con quien coincidió en los rojos por 17 días en 2017. “Yo nunca critiqué a un entrenador, pero me enojé mucho con Holan. Es una persona nefasta y mentirosa y el tiempo me terminó dando la razón“, dijo.

“Yo le saqué la ficha al toque, a mí no me gusta que me hagan esas cosas. Si yo no quiero a un jugador no lo estoy falseando“, complementó el futbolista, quien detalló la compleja relación que tuvo con el estratega en Avellaneda. “Él llegó y me dijo ¿dónde querés jugar? ¿Dónde te sentís más cómodo? Te tengo que recuperar. Charlamos de fútbol, le dije me gusta jugar acá. A la otra semana me dijo: ‘Te tenés que ir’. Eso es de una persona falsa. O lo mandaron o no sé“, expresó.

“Yo salí a hablar y dijeron está caliente porque lo echó de Independiente. Nunca me manejé así, pero el tiempo me dio la razón”, expuso Ortiz, quien de todas formas alabó la labor de Holan en lo que respecta a tácticas y entrenamientos. “Como entrenador, de los 15 días que estuve con él, me saco el sombrero. Entrena fantástico, demostró que es bueno, pero tiene esas cosas. Si me toca ser entrenador me tengo que manejar de otra manera, yo no le puedo hacer eso a un futbolista. Somos seres humanos y hay que ir de frente, decirle por qué no lo querés y se terminó el problema”, cerró.