Sec. Gral. de Peñarol se niega a venir a Chile por crisis sanitaria: “Lo miramos con mucha preocupación; nos ponen como rehenes”

Información de Cristian Alvarado

Este lunes la Conmebol presentó el calendario para la reanudación de la edición 2020 de la Copa Libertadores, donde Colo Colo y Universidad Católica son los representantes del fútbol chileno. Justamente ambos volverán a la cancha en la tercera semana de septiembre ante Peñarol y Gremio de Porto Alegre, respectivamente, en Santiago.

Sin embargo, los uruguayos no ven con buenos ojos el tema de desplazarse a Chile debido a las condiciones sanitarias producto de la pandemia del coronavirus y así lo reflejó Evaristo González, secretario general de los aurinegros, en diálogo con Deportes en Agricultura. “Nos pasaron las fechas y nos habían llamado para esto. A nosotros nos sorprende y lo miramos con muchísima preocupación; nos sorprende de sobre manera que Chile, Brasil, Argentina y Perú sean países muy comprometidos (N. de la R: alta tasa de contagios) y nos preocupa que tengamos que ir a Chile y jugar. Es un tema sumamente grave y nuestra responsabilidad es no poner en riesgo a nadie del plantel“, expresó.

El directivo, además, tuvo duras palabras para la comitiva de la Conmebol. “En este momento nos están poniendo a Colo Colo, Peñarol y a todos los equipos que estamos en la Copa como rehenes. Acá se necesitan permisos estatales, acá (Uruguay) no entra una delegación del país que sea si no cumple una cantidad de normas sanitarias. ¿Cómo piensas que pueden llegar a jugar cuando todo el equipo que venga estará en cuarentena? No vamos a desacatar lo que diga el gobierno, si nos dicen que no viajemos no lo haremos”, sostuvo..

El miembro de la regencia charrúa también detalló el plan de contingencia que tenía Uruguay para albergar el torneo continental, al igual como lo hizo la UEFA con la Champions League. “Nosotros presentamos un proyecto entero de cómo jugar la Copa acá en Uruguay; el país abrió las puertas a ser anfitrión pero iba a ser claramente con clubes que tenían que hacer una cuarentena, la obligación de traer todos los certificados antes de salir para que no estuvieran infectados. A los siete días se les hacía el hisopado (PCR) a todos y Peñarol apoyó firmemente esta situación y nosotros lo veíamos posible”, argumentó González, quien enfatizó en la escasa preparación que ha tenido el conjunto de Macul.

“Entiendo todos los compromisos televisivos y que son importantes, pero que nosotros viajemos a los países me parece, primero, que está mal. Me pregunto si esto que se está planteando, si alguien está parado en la realidad… Nosotros pensábamos que esto volvería en octubre, porque además estamos destrozando la calidad del juego; imagina el partido que tendrá Colo Colo después de haber empezado dos semanas antes, le falta fútbol. Como está la situación, no creo que se juegue en esas fechas, es un intento pero no creo que se pueda“, cerró.