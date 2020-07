Mathías Vidangossy recordó el tercer lugar de Canadá 2007: “Pasó de todo, fue una tremenda experiencia”

Este 22 de julio se cumplieron 13 años del histórico tercer lugar que la Roja Sub 20 consiguió en la Copa Mundial de Canadá 2007 y que, para muchos, es el inicio de la “Generación Dorada”. Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Mauricio Isla, Christopher Toselli, Carlos Carmona y Mathías Vidangossy, por mencionar algunos, eran la base de dicho equipo dirigido por José Sulantay.

Precisamente el extremo por la derecha conversó con Deportes en Agricultura y recordó la campaña realizada en suelo norteamericano. “Es súper emotivo el Mundial. Ese partido (ante Nigeria) fue muy emotivo por ganarlo en el alargue. No fue fácil, pero se ganó. Pasó de todo, fue una tremenda experiencia. En lo personal y futbolístico pensé que no tenía techo, que Chile le podía ganar a cualquiera“, expresó.

El ex Unión Española y Deportes Melipilla también valoró el progreso que tuvieron las carreras de Alexis y Vidal, los pilares de dicho combinado juvenil. “En lo personal nunca me puse a evaluar a mis compañeros o pensar a dónde podían llegar, pero la explosión de Alexis, la regularidad de Arturo y su capacidad goleadora… nunca pensé qué tan lejos podían llegar. En su momento eran un gran aporte para la Selección”, dijo.

El otrora futbolista de Colo Colo, en este contexto, compartó los trabajos de José Sulantay y Marcelo Bielsa. “Sulantay, más que indicaciones, era que fluyera dentro de la cancha, que uno pueda entregar lo que ya sabe. Después entra la creatividad de algunos y otros. No era un entrenador que marcaba límites, sino que fluyera mucho. Creo que eso se ha perdido mucho en el fútbol, porque no los dejan fluir por miedo a que te pudieran hacer un gol. Bielsa tiene una personalidad un poco extraña. Yo quería mostrarme, pero me costó tomarle la mano a lo que él pedía. Nunca tuvimos cercanía, pero me quedo con la intensidad de su trabajo“, argumentó.