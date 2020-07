Gualberto Jara cerró filas con Matías Fernández: “Confío plenamente en su recuperación, está con muchas ganas de volver”

Información de Cristian Alvarado

Colo Colo cumplirá una semana de entrenamientos en los cuales los jugadores han dado importantes pasos en la puesta a punto luego de cuatro meses marcados por los conflictos con la directiva. Sin embargo, de rojo miran muy atentos la situación de Matías Fernández, quien aún se encuentra trabajando a distancia debido a una desnivelación en la rodilla derecha.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el técnico Gualberto Jara respaldó al volante y se mostró confiado en que se recuperará de buena manera. “Considero que este receso le vino bastante bien a Matías en el sentido de poder ir cumpliendo con tranquilidad toda la etapa de recuperación, por decirlo de alguna manera. Yo confío plenamente en su recuperación y si ahora no pudo entrar en la primera fase de la lista no es porque se encuentra mal o, como escuché en algún medio, que se iba a operar o dejaba el fútbol. Es totalmente falso, no pudo entrar en la lista porque justamente tenía que cerrar esta etapa de recuperación de manera que él se pueda reintegrar a los trabajos de campo“, dijo.

“Confío totalmente en su recuperación, él está con muchas ganas de volver, tiene una predisposición fuerte para ir superando toda esta etapa y Matías, obviamente, va a ser un elemento importante“, complementó el entrenador, quien sostuvo que irán paso a paso con el mediocampista y que no apurarán ningún paso.

“Tenemos que tener la fineza y llevar un seguimiento muy especial con él, de manera que a la hora que tengamos de ponerle, podamos obtener el mejor rendimiento porque eso va a ser muy importante para nosotros. Se sumará al grupo, ya está en la lista y va a ir progresando en su trabajo de campo con la ilusión de que, en el corto plazo, pueda estar a disposición”, cerró el paraguayo.