Gualberto Jara está deslumbrado con el nivel de Esteban Paredes: “Él se fortalece en la adversidad”

Información de Cristian Alvarado

Gualberto Jara, técnico de Colo Colo, habló con Deportes en Agricultura y mostró su felicidad por la energía mostrada por Esteban Paredes en el regreso a los entrenamientos luego de cuatro meses. El delantero, quien en los próximos días cumplirá 40 años, sólo disputó 65 minutos (frente a Palestino) antes de la paralización del Campeonato Nacional debido a la emergencia sanitaria.

“Paredes volvió muy bien, las evaluaciones físicas fueron muy buenas y lo que se ve en cancha es muy alentador. Es un jugador de experiencia que se fortalece en las adversidades y él tiene esta segunda parte para superar todo este tiempo de inactividad por la pandemia y las lesiones. Se está preparando de la mejor manera posible, a nosotros nos llena de satisfacción”, dijo.

El técnico, además, reveló que no habrá refuerzos para afrontar lo que resta de temporada. “No, Marcelo Espina lo aclaró. No vamos a tocar el plantel ni tendremos la posibilidad de reforzar. Para todos o la mayoría de los equipos entraremos en una etapa de receso econoómico, va a ser muy difícil porque las situaciones que atraviesan los equipos. Estoy confirme con el plantel“, expresó.

El guaraní también agradeció la confianza de la dirigencia en su proceso, todo esto en medio de la ola de rumores que hubo a lo largo de estos meses en relación al reemplazante de Mario Salas. “Lo tomo con tranquilidad y no estar casi siempre respondiendo a lo mismo. Estoy con mucha confianza en el plantel que disponemos para tratar de recuperar todo el terreno perdido, trabajar bien, hacer un buen trabajo y tratar de terminar la temporada bien y fuertes; y de ser posible peleando un título“, manifestó.

“Obviamente va a ser una segunda parte diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. Esto va a ser una experiencia única para todos los equipos, jugadores, técnicos, todos los que estamos metidos en este tema del fútbol y por varias situaciones”, cerró Jara en relación a la reanudación del torneo tras cuatro meses sin actividad.