Federico Valdés le cerró las puertas a un regreso a Universidad de Chile: “No está en mis planes”

Federico Valdés, ex presidente de Azul Azul, dialogó con Deportes en Agricultura y descartó de manera rotunda un posible regreso a Universidad de Chile. Hay que recordar que el empresario encabezó un exitoso proceso entre 2007 y 2012 con cuatro títulos nacionales (2009-A, 2011-A, 2011-C y 2012-A), dos semifinales de Copa Libertadores (2010, 2012) y una Copa Sudamericana (2011).

“No está en mis planes volver a la U. Hay que haber estado sentado ahí para saber lo que significa… No se puede decir nunca, pero no me veo haciendo eso”, expresó el rector de la Universidad del Desarrollo, quien recordó las negociaciones que tuvo con Jorge Sampaoli y Diego Simeone en diciembre de 2010, en las cuales se inclinó por el casildense.

“Tuvimos a Jorge Sampaoli y teníamos a Diego Simeone. Y le dijimos que no a Simeone. Si Sampaoli no hubiese conseguido lo que consiguió, yo era un tarado“, expresó.