Roberto “Tomatín” Rojas abordó la polémica con el Sifup: “Nosotros pedimos transparencia”

Nuevamente el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) está en la polémica debido a la carta privada que fue enviada a más de 300 ex futbolistas, en la cual afirmó que los destinatarios del correo no son miembros del gremio por estar retirados.

Roberto “Tomatín” Rojas, ex arquero y multicampeón con Universidad de Chile, dialogó con Deportes en Agricultura y abordó la disyuntiva existente con la entidad presidida por Gamadiel García. “Si el Sifup no ha entregado información, quizás será su estrategia o modo de actuar. Nosotros pedimos transparencia“, dijo.

“Aquí hubo un reparto entre 50 personas y se dejó afuera una cantidad increíble. La vida del ex futbolista es un tanto silvestre, un poco extraña”, complementó el ex golero, quien reafirmó su compromiso por el bienestar de los jugadores retirados. “La profesión del futbolista hay que entenderla muy bien desde sus inicios. Nuestra realidad es muy dura. Nosotros también dejamos las cosas para las futuras generaciones; no es algo sólo para nosotros y después desaparecer”, expresó.

“Me siento parte del Sifup toda la vida porque me siento jugador de fútbol e hice una carrera. Que seamos retirados se verá después, también contribuimos a esto. El 90% de los ex futbolistas termina con problemas físicos y la salud es un sacrificio”, sumó Rojas, quien espera que el Sifup “se abra a una conversación y reconozcan algún punto porque no se nos ha reconocido nada“.