Juan Tagle llama a la cordura: “Espero que hayan clubes que reconozcan las elecciones”

Durante este jueves se realizaron las elecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y Pablo Milad se impuso 25-23 a Lorenzo Antillo, por lo que será el nuevo presidente del máximo organismo del balompié nacional. Sin embargo, la polémica se hizo presente y la lista perdedora no descartó impugnar los comicios.

Juan Tagle, presidente de Cruzados y adherente del ex Intendente del Maule, dialogó con Deportes en Agricultura e hizo un llamado a la cordura. “Son los mismos 25 votos que tuvimos de siempre. Estamos muy satisfechos por eso y lamentamos que hayan algunos que quieran ensuciar este proceso, y si ellos tienen la intención de reclamar están en todo su derecho. Esta mayoría clara estuvo siempre unido y siempre se busco hacer crecer el fútbol y este tipo de objeciones no ayudan a eso“, partió.

“Esta votación se hace en una plataforma específica de votación. Anular toda la elección me parece descabellado, acá hay una mayoría que se mantuvo unida, se ha sostenido que hacían vueltas o volteretas”, complementó el dirigente estudiantil, quien enfatizó en la unidad. “Espero que hayan clubes que reconozcan las elecciones y no seguir esta disputa electoral, sin duda que no ayuda. La idea es seguir adelante“, dijo.

Sobre la misma, y con base a su elección y convicciones, le deseó suerte al flamante timonel. “La ANFP ha actuado de manera correcta. Espero que Pablo tome esa posta y que con su capacidad de gestión pueda ayudar en la vuelta al fútbol. Lo más importante es seguir el buen camino trazado con el Gobierno“, argumentó.

Bajo ese punto, deslizó una critica hacia Sebastián Moreno, presidente saliente. “Se fue quedando solo. No sé las explicaciones que hicieron inviable su permanencia, nosotros con ello nos dimos cuenta que era inviable la permanencia de Sebastián”, cerró.