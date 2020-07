Junior Fernandes juega al misterio con su futuro: “No sé qué pasará la próxima temporada”

Junior Fernandes no pudo conseguir el título de la Copa de Turquía, pero eso no mella su gran temporada en Turquía junto al Alanyaspor. Con 12 anotaciones se afianzó como el chileno más goleador de Europa y despertó el interés del İstanbul Başakşehir FK, actual campeón de la Superliga de ese país y que la próxima temporada disputará la UEFA Champions League.

El tocopillano, en diálogo con Skorer, jugó al misterio respecto a su futuro. “Estoy muy feliz de vestir el uniforme en Alanyaspor, he estado en este equipo y en la ciudad durante mucho tiempo. Estoy muy contento, pero no sé qué pasará la próxima temporada“, expresó.

“Me gusta mucho la Superliga de Turquía y siempre digo que es una liga interesante. Este año fue una temporada interesante, pero fue un muy buen año para mi equipo también y para mí”, complementó el chileno, quien hizo un balance de su desempeño. “No me gusta evaluarme mucho, pero personalmente sé que siempre puedo hacerlo mejor. De todas maneras, aún puedo decir que tuve una buena temporada”, dijo.

Con base a lo anterior, el ex Universidad de Chile no escondió sus deseos de volver a estar en la Roja. “Por supuesto que me encantaría ir. Creo que cada jugador quiere representar a su país a pesar de todo”, cerró.