Rodrigo Tello recordó con afecto a Cristiano Ronaldo: “Nunca imaginamos que iba a lograr todo lo que consiguió”

Cuando Rodrigo Tello llevaba tres temporadas en el Sporting de Lisboa en 2002, un joven Cristiano Ronaldo hacía sus primeras armas en el profesionalismo. Con sólo 17 años, el extremo posaba en las fotografías al lado del chileno, quien compartió por un año con el astro mundial.

En conversación con Deportes en Agricultura, el ex Universidad de Chile recordó con afecto a CR7 y expresó que jamás pensó que este llegaría tan lejos. “Se notaba la diferencia no sólo por su técnica, sino por su mentalidad. Se notaba con 17 años que era el mejor en todo, nunca imaginamos que iba a lograr todo lo que consiguió. Seguro que pasará a la historia del fútbol mundial; es un orgullo haber participado, estado y aprendido de él”, dijo.

El zurdo, quien hoy se dedica a la representación de jugadores, también se refirió a su paso por la Roja, donde ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y disputó la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. “Fue bastante rápido mi ascenso en la Selección. Participé en proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Corea y Japón, pero lamentablemente no se terminó de buena forma. Con Juvenal Olmos no fui llamado a la Roja y desaparecí. Luego vino Marcelo Bielsa y me consideró más. Entrenar con él y compartir con la “Generación Dorada”, es un orgullo pertenecer a ese grupo y jugar un Mundial”, cerró.