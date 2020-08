"Colocho" Iturra se replantea la idea de volver al fútbol: "Si me dicen que me quieren mañana..."

Hace tres meses, en diálogo con Deportes en Agricultura, Manuel Iturra detalló los motivos que lo llevaron al retiro en medio de la cuarentena. Luego de una exitosa carrera en Universidad de Chile, Europa y México, el volante dijo adiós de manera silenciosa. “Fue algo meditado. Estoy tranquilo, no fue tan difícil y algún día tenía que llegar. No me imaginaba entrenando en el balcón de mi casa“, dijo.

Sin embargo, “Colocho” replantearía dicha idea y así lo reveló en conversación con Mundo Cracks. “Si me dicen que me quieren mañana en la U, yo voy y firmo. Me hubiese gustado retirarme en la U y soy hincha del club, pero lamentablemente no se pudo”, dijo.

“Hice todo lo posible, pero no dependía de mí. Los tiempos de ellos no eran los míos”, complementó el temuquense.