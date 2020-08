Felipe Mora se proclamó campeón de la MLS y aseguró participación continental

Portland Timbers y Felipe Mora hicieron historia en Estados Unidos. Con participación del chileno en los minutos finales, la escuadra de Oregón derrotó 2-1 a Orlando City y se proclamó campeón de la Major League Soccer que se jugó de manera íntegra en el Complejo ESPN Wide World of Sports debido a la emergencia sanitaria del coronavirus.

Larrys Mablala (27′) y Dario Zuparic (66′) convirtieron para los verdiblancos, mientras que Mauricio Pereyra descontó (39′).

Gracias al logro obtenido, la escuadra del atacante clasificó a la próxima edición de la Concachampions.

WE’RE GOING TO DISNEY WORLD pic.twitter.com/1fFqgrUZ07

This will be @TimbersFC ‘s 3rd Scotiabank Concacaf Champions League appearance #SCCL2021 @ScotiabankFC pic.twitter.com/tDIgX3GZSZ

See you in 2021 🏆

You couldn’t be here with us, but your support all tournament long meant the world.

We love our Timbers supporters, far and wide! #RCTID pic.twitter.com/JfqxCIOWrR

— Portland Timbers (@TimbersFC) August 12, 2020