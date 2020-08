Mora se proyecta en la Roja, pero es cauto: “Aún no me he ganado un puesto”

Cinco partidos y un gol es el registro de Felipe Mora en la Roja. Desde la llegada de Reinaldo Rueda ha tenido más espacio en las nóminas, pero su historia con la escuadra nacional pudo tener otro rumbo.

En junio de 2017, bajo la tutela de Juan Antonio Pizzi, fue sondeado para la Copa Confederaciones de Rusia, pero una lesión sufrida ante San Luis de Quillota lo privó de ir. Lo mismo sucedió en la última Copa América producto de las constantes dolencias e irregularidad.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el delantero de Portland Timbers de Estados Unidos se proyecta en la Selección, pero prefiere la cautela. “El profe (Reinaldo) Rueda me llamó y me felicitó. Me ha tocado lesionarme cada vez que he ido, he tenido ese cachito de mala suerte y no me he ganado un puesto aún“, dijo.