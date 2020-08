"No estaba de acuerdo...": Juan Carlos Gaete explicó los motivos de su repentina partida de Colo Colo

Luego de lograr el ascenso a Primera División con Cobresal, Juan Carlos Gaete dio el salto de su carrera y en enero de 2019 fichó por Colo Colo. Sin embargo, el mediocampista estuvo apenas una semana en Macul y de manera repentina cerró su etapa en los albos y partió a Deportes Santa Cruz.

Pese al lote de especulaciones respecto a la situación, y luego de 20 meses, el volante de los nortinos explicó los motivos de su decisión. “No estaba de acuerdo con la plata, mi representante me dijo que me iba a asegurar mi futuro. Llegué a firmar y le digo a (Cristián) Ogalde que esta plata no me iba a asegurar el futuro”, expresó en diálogo con el periodista Patricio Vergara vía Instagram.

“Decidí no quedarme porque no estaba de acuerdo con la plata, él (Ogalde) me vendió otra historia, peleo con él y le digo que no me iba a presentar, que no le iba a dar el gusto”, complementó Gaete, quien no escondió sus deseos de tener “una revancha” con el “Cacique”.

“Soy hincha de Colo Colo y casi me hago un tatuaje del escudo en el pecho. En Colo Colo estuve una semana y fue la mejor de mi vida. El estadio es hermoso y los jugadores un siete. Quiero volver el otro año, esa es mi meta”, sintetizó.