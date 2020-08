Ronald Koeman rompió el silencio y se refirió a las opciones de dirigir al Barcelona de Vidal

La bochornosa eliminación de la UEFA Champions League generó un terremoto en el Barcelona. En las últimas horas el técnico Quique Setién fue despedido como primera medida de la “reestructuración total” que se aproxima en el club donde milita Arturo Vidal.

El principal candidato para asumir es Ronald Koeman, histórico de la institución y cuyo nombre siempre ha sido sondeado cuando hay cambio de entrenador. La prensa catalana, además, sostuvo que es cuestión de horas que el ex defensa asuma el reto.

Sin embargo, en las últimas horas rompió el silencio y si bien no dio mayores detalles, deslizó que las conversaciones con la dirigencia “blaugrana” existen. “No puedo decir mucho en este momento“, dijo el holandés, quien no escondió sus deseos de liderar al cuadro donde se coronó campeón continental en 1992.

“Sí me gustaría, eso está claro, pero sólo es definitivo cuando hay un acuerdo y las firmas están sobre el papel. Sería un sueño hecho realidad”, agregó el seleccionador neerlandés.