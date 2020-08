Claudio Bravo cerró su etapa en el Manchester City con una emotiva carta

Claudio Bravo dejó de ser jugador del Manchester City. Luego de cuatro años en los cuales disputó 60 partidos y ganó ocho títulos locales, el chileno dejó la escuadra inglesa y lo hizo con una emotiva carta dirigida a los fanáticos.

“Estoy muy orgulloso y feliz de haber vestido la camiseta celeste y de formar parte de este gran equipo. Estoy muy contento de haber contribuido en los logros deportivos del club“, dice parte de la misiva.

Además de lo anterior, el arquero publicó un video con la obtención de la Community Shield 2019 ante Liverpool y en la cual contuvo un penal.

En lo que respecta a su futuro, el ex capitán de la Roja está a detalles de ser refuerzo del Real Betis de Manuel Pellegrini.

Always in my heart 💙 https://t.co/O9Z15kdoGd pic.twitter.com/9uKEEbaFmW

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 19, 2020