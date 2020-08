“Es un superclásico, me encanta ganarles”: Diego Sánchez “calentó” el partido entre UC y Unión Española

Este sábado y luego de cinco meses de paralización por la pandemia del coronavirus, volverá el Campeonato Nacional y lo hará con un atractivo partido: Universidad Católica versus Unión Española a las 18:30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Precisamente Diego Sánchez, arquero y capitán de los hispanos, “calentó” dicho duelo en diálogo con el programa “Despelotados”. “Es un superclásico, me encanta ganarles y cuando pierdo, me duele el alma. Cuando gano, festejo como tres días seguidos. Audax Italiano o Palestino, no tienen la misma importancia”, dijo.

El golero, además, miró con optimismo el retorno de la actividad y lo que puede hacer su elenco en el torneo. “Terminamos jugando muy lindo antes de la pandemia y esperamos retomar este rendimiento. Mis compañeros se están matando, son demasiado buenos. Vamos a romperla, yo sé que va a ser así”, cerró.