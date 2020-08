Manuel Pellegrini y Real Betis sufrieron una inesperada baja en medio de la pretemporada

En medio de la pretemporada que realiza el Real Betis de Manuel Pellegrini, se conoció la grave lesión de uno de sus jugadores.

Víctor Camarasa, volante de los andaluces, sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y deberá operarse en los próximos días.

Si todo avanza como se tiene considerado, el mediocampista estará entre cinco a siete meses fuera de la canchas.

Me duele la rodilla pero más no poder ayudar al @RealBetis Se han confirmado las malas sensaciones que tuve entrenando y no podré jugar en unos meses

Volví para triunfar y esto no me lo impedirá, al contrario. Ahora toca animar desde fuera y volver aún más fuerte #MushoBetis 💚 pic.twitter.com/IsysbDUtm7

— Victor Camarasa (@vicama8) August 24, 2020