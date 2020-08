Durante este lunes Nicolás Jarry recibió un duro golpetazo por parte de la ATP.

Esta jornada máxima entidad del tenis mundial actualizó su ranking, algo que no ocurría desde marzo debido a la suspensión de los torneos por el coronavirus, y oficializó el brutal descenso del chileno.

El nacional, quien aún cumple su castigo por doping, perdió casi todos sus puntos y cayó del puesto 89 al 976 del escalafón. Por su parte Cristian Garin se mantuvo en el lugar 18 pese a su temprano adiós en el Masters 1.000 de Cincinatti.

Debido a la sanción, el nieto de Jaime Fillol no contó con el beneficio del congelamiento de puntaje en el tiempo que el circuito estuvo inactivo por la pandemia.

🚨 Not a big shock that ATP also applies a form of exception from the 22-month ranking rules, just like WTA:

– Major name: Nicolas Jarry 🇨🇱, sits on 976, from inside the Top 100! Full list coming up…

— Open Era Rankings (@OpenEraRankings) August 24, 2020