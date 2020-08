“He conversado muchas veces con Johnny Herrera; no tengo duda que su despedida será con la U”

“Feliz que vuelvas a presidir la gloriosa Universidad de Chile querido y estimado amigo. Ojalá te dejen trabajar y puedas llevar a la U donde merece estar”. Estas palabras corresponden a Johnny Herrera, arquero de Everton e ídolo de los azules, el día que Cristián Aubert asumió la presidencia de los estudiantiles en lugar del renunciado José Luis Navarrete.

Ambos mantienen una relación de amistad muy fraterna y un contacto permanente. Justamente este fue uno de los temas que el timonel abordó con Deportes en Agricultura. “He conversado muchas veces con Johnny después que salió y siempre nos hemos dicho las cosas en la cara. Cuando fui electo presidente, le pregunté cómo estaba. Me dijo que estaba súper bien en Everton y que estaba contento”, dijo.

Bajo esa arista, el directivo no se cerró a la posibilidad de un posible retorno del guardavallas a los laicos y lanzó una especie de premonición. “Nunca me cierro a ninguna contratación. No tengo duda en que la despedida de Johnny será con la U, aunque no se en qué lado de la cancha. Si eventualmente puede volver, tengo una buena predisposición”, expresó.

Aubert también se refirió a la situación de Pablo Aránguiz, una de sus figuras y cuyo pase pertenece al Dallas FC de la MLS de Estados Unidos. “Está a préstamo con nosotros, y las ofertas llegarían a la MLS. A nosotros no nos ha llegado nada, ninguna conversación por el lado de la U“, cerró.