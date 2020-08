Pablo Mouche y el partido ante Wanderers: “Lo asumimos como un nuevo torneo”

Colo Colo y Santiago Wanderers serán los equipos que le darán el vamos a la reanudación del Campeonato Nacional luego de cinco meses de pausa por la pandemia de coronavirus. Ambos se enfrentarán este sábado a las 14 horas en el Estadio Monumental con la necesidad de salir de la parte baja de la tabla.

Pablo Mouche, extremo de los albos, dialogó con el programa “Despelotados” y sostuvo la importancia del duelo de mañana. “Este partido lo asumimos como un nuevo torneo, venimos mal en la tabla de posiciones, los resultados no fueron los mejores. Nos propusimos como objetivo que este sea un nuevo comienzo, será un partido difícil como todos porque ahora existe un nuevo torneo y será muy parejo”, dijo.

“Estaremos todos en una situación incómoda de saber cómo volvemos a la competencia, así que será importante comenzar en casa ganando. Hay que ser intensos y agresivos para marcar diferencias”, complementó el trasandino, quien en un “ataque de sinceridad”, deslizó que no sería extraño que el encuentro sea lento y de poca intensidad. “No tenemos que ser tan exigentes de pensar que ya el sábado tendremos un partido brillante porque eso no va a suceder, hay que ser sinceros con la gente y nosotros mismos. Esto va a llevarnos varios partidos, tenemos que reencontrarnos primero y esto va a llevar un tiempo a todos los equipos, pasó en todas las ligas”, expresó.

“Esperemos que la ansiedad no nos juegue en contra, porque la normalidad para nosotros es competir cada fin de semana“, agregó el ex Boca Juniors, quien elogió el trabajo de Gualberto Jara. “Agarró el equipo en una situación incómoda, el resultado y funcionamiento no se estaban dando. En el medio tuvimos la Copa Libertadores sin mucho tiempo de trabajo, pero nos transmitió mucha calma y en esa situación fue muy importante, nos bajó dos cambios en la paciencia, no volvernos locos. Para nosotros fue importante, pero se cortó por la pandemia y siguió sin mucho tiempo de trabajar. Ahora volvimos, pero con protocolos, no tuvo tanto tiempo, pero él lo hizo tan bien que lo aprovechamos”, finalizó.