Walter Montillo y la extensa mala racha ante Colo Colo: “No le tienen que cargar todo a este grupo, no es el camino”

Este domingo Universidad de Chile y Colo Colo animarán el partido más atractivo de la novena fecha del Campeonato Nacional 2020. A las 14 horas, en el Estadio Nacional, disputarán una nueva versión del superclásico.

Bajo esa premisa los azules buscarán terminar con la mala racha de siete años sin victorias ante su archirrival. Hay que recordar que la última celebración fue el 5 de mayo de 2013 por 3-2 en el recinto ñuñoíno.

Walter Montillo, volante de los universitarios, manifestó que el “peso de la historia” no puede caer sobre los jóvenes ni el actual plantel. “Lo único que cambia la historia o las estadísticas es ganar. Asumimos que hace mucho que no le ganamos, pero tampoco le tienen que cargar todo a este grupo. Han pasado muchos planteles que no lo han logrado y tampoco hay que llenar de carga a los más chicos, no es el camino”, dijo.

“Los más grandes debemos tomar esa responsabilidad y saber que tenemos la chance de revertir esa historia”, complementó el argentino, quien recalcó la importancia de este compromiso si es que quieren pelear en lo más alto de la tabla. “Me siento pleno y óptimo y los chicos también están ganas de quebrar esa racha de siete años. Estamos preparados para dar el salto. Lo necesitamos. Si queremos pelear un campeonato y clasificar a las copas tienes que ganar este tipo de partidos, si no se hace muy difícil”, expresó.