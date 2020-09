Pellegrini recordó su triste paso por la U: “Me faltó experiencia para tomar a un club que no tenía ni para pagarle a los jardineros”

Información de Eugenio Salinas desde España

En 1988 y con apenas 35 años Manuel Pellegrini asumió la dirección técnica de Universidad de Chile. Dirigió 48 partidos, ganó 19 y esa campaña finalizó con el fatídico descenso a Segunda División (actual Primera B). Esa experiencia fue la primera de su carrera, la misma que con los años mejoró con brillantes pasos por Sudamérica y Europa.

De todas maneras, el “Ingeniero” no olvida a los azules y en diálogo con Deportes en Agricultura recordó esa etapa. “Lo tuve en un momento complicado, me la jugué por el cariño que le tuve a la institución. Me faltó experiencia para tomar a un club en un minuto donde no había dinero para pagarle a los jardineros. Perdí, levanté la cabeza y seguí”, sostuvo.

¿Volvería a los universitarios por una revancha? El DT del Real Betis lo ve difícil. “Fueron 14 años de mi vida en la U, toda mi familia es de la U, pero veo un poco distante mi futuro con el de la U”, cerró.