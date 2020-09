Francisco Sierralta fue oficializado en su nuevo club y vivirá su cuarta experiencia en Europa

Durante este miércoles Watford de Inglaterra oficializó la llegada de Francisco Sierralta, quien firmó por las próximas tres temporadas.

El club inglés será la cuarta experiencia del chileno en Europa luego de sus pasos por Parma, Udinese y Empoli en la Serie A y B de Italia.

Hay que destacar que la escuadra que hace de local en Vicarage Road jugará la EFL Championship, segunda categoría del fútbol británico.

✍️ We are pleased to announce the signing of Chilean defender Francisco Sierralta in a permanent transfer from @Udinese_1896.

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 9, 2020