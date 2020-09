El partido entre puntero y colista se “roba las miradas” en la Primera B

Este domingo comenzará la octava fecha del Campeonato de la Primera B, jornada en la cual el encuentro entre Ñublense y Deportes Santa Cruz se lleva todas las miradas debido a sus dispares realidades deportivas.

El conjunto chillanejo es sólido líder con 15 puntos, cuatro más que Rangers y Magallanes, mientras que la escuadra de la Región de O’Higgins es colista con sólo cuatro unidades. Santiago Morning, por su parte, estará libre.

Revisa la programación

Domingo 13

11 horas | Club Magallanes vs. San Marcos de Arica | Estadio Nacional

11 horas | Deportes Temuco vs. Deportes Copiapó | Estadio Germán Becker

12 horas | Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe | Estadio Bicentenario Chinquihue

13:30 horas | Rangers vs. Cobreloa | Estadio Fiscal de Talca

15:30 horas | San Luis vs. Deportes Melipilla | Estadio Bicentenario Lucio Fariña

Lunes 14

13:30 horas | Ñublense vs. Deportes Santa Cruz | Estadio Huachipato-CAP Acero

18:30 horas | Barnechea vs. Deportes Valdivia | Estadio San Carlos de Apoquindo

Libre: Santiago Morning

(En negrita, los partidos que serán televisados por el Canal del Fútbol)