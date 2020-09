¡Toma nota y agéndate! Revisa la programación de la undécima fecha del Campeonato Nacional 2020

Entre sábado y jueves se llevará a cabo la undécima fecha del Campeonato Nacional.

Colo Colo le dará el vamos a la jornada con su visita a Unión La Calera en la Región de Valparaíso, mientras que Universidad Católica buscará consolidar su liderato cuando enfrente el domingo a Audax Italiano.

Por su parte Universidad de Chile recibirá el lunes a Cobresal con el objetivo de seguir subiendo posiciones en la clasificación.

Revisa la programación

Sábado 12

18:30 horas | Unión La Calera vs. Colo Colo | Estadio Nicolás Chahuán Nazar

Domingo 13

11 horas | Santiago Wanderers vs. Huachipato | Estadio Elías Figueroa

16 horas | Universidad Católica vs. Audax Italiano | Estadio San Carlos de Apoquindo

18:30 horas | O’Higgins vs. Everton | Estadio El Teniente

Lunes 14

16 horas | Universidad de Chile vs. Cobresal | Estadio El Teniente

Martes 15

11 horas | Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción | Estadio La Portada

16 horas | Curicó Unido vs. Coquimbo Unido | Estadio Bicentenario La Granja

Miércoles 16

12 horas | Palestino vs. Deportes Iquique | Estadio La Cisterna

Jueves 17

11 horas | Deportes Antofagasta vs. Unión Española