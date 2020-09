El “recambio generacional”, la otra gran preocupación del DT de la Roja con miras a Qatar 2022

En poco más de tres semanas, la Selección Chilena comenzará un nuevo proceso mundialista rumbo a Qatar. Si bien el objetivo primordial es llegar a la cita planetaria del 2022, Reinaldo Rueda tiene otra obligación: encontrar el anhelado recambio de la “Generación Dorada” y tratar de emular lo conseguido a mediados de la década anterior.

En conversación con Deportes en Agricultura, el colombiano dio un preocupante diagnóstico respecto al trabajo desarrollado en los combinados juveniles y las dificultades de estas para llegar al plantel adulto. “Uno se pregunta qué pasa con Chile. El año pasado no clasificamos al Mundial Sub 20 y había 120 scouts viendo el Sudamericano… Y ya van tres procesos iguales”, comenzó.

“Son tres generaciones y seis años de chicos que no han ido a un Mundial Sub 20. Eso marca. También la inmediatez del resultado hace que los entrenadores no miren para abajo”, complementó el cafetalero, quien bajo esa premisa ejemplificó con la etapa liderada por Mario Salas que participó en el Mundial de la categoría en Turquía 2013.

¿Y que sucede en la actual etapa? “Hay jugadores como Felipe Mora y Ángelo Sagal que tienen muy buenas condiciones, pero no las han podido demostrar. Les falta regularidad, jugar 20 partidos seguidos”, sentenció.