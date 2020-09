Cobreloa aceptó la renuncia de Marco Antonio Figueroa y dejó ser el DT del cuadro loíno

Futbol, O"Higgins vs Colo Colo. Vigesimo Sexta fecha, campeonato 2018. El entrenador de O"Higgins Marco Antonio Figueroa da instrucciones a sus jugadores durante el partido de primera division disputado contra OÕHiggins en el estadio El Teniente en Rancagua, Chile. 20/10/2018 Ramon Monroy/Photosport Football, O"Higgins vs Colo Colo. Twenty-sixth date, Championship 2018. O"Higgins manager Marco Antonio Figueroa instructs his players during a first division football match played against OÕHiggins at the El Teniente Stadium in Rancagua, Chile. 20/10/2018 Ramon Monroy/Photosport