Luis Suárez lloró en su despedida del Barcelona: “Siempre voy a ser un agradecido”

Este jueves, en una emotiva conferencia, Luis Suárez cerró una etapa de seis años en el Barcelona. El uruguayo, quien fichó por el Atlético Madrid, no aguantó las lágrimas en la despedida del club donde se transformó en leyenda.

“Es muy difícil para mí. Esto es todo imprevisto, no tengo nada preparado. Sólo tengo que agradecer al club por ficharme, siguió confiando en mí. No era fácil aceptar eso. El entrenador, los compañeros, todos me trataron de maravilla. Siempre voy a ser un agradecido“, dijo.

“Siempre dije que este es el mejor club del mundo. Soy consciente de que termina una etapa. Me llevo amigos, porque son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz, despedirme de la gente del club y que vieran que se iba un jugador, pero también un ser humano que tiene sentimientos”, complementó el charrúa.

La directiva del cuadro español, además, le garantizó un homenaje en el Camp Nou una vez que se supere la pandemia del coronavirus.