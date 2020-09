En Antofagasta expresaron su molestia por la suspensión: “Merecemos una cuota de respeto”

Colo Colo y Deportes Antofagasta debían jugar durante la mañana de este sábado en el Estadio Monumental, sin embargo, el partido se suspendió debido a que uno de los dirigentes albos -en primera instancia se trataría de Aníbal Mosa– tuvo un contacto estrecho con un contagiado por coronavirus.

Los nortinos ya estaban en el recinto de Macul cuando se enteraron de la determinación. Es más: la Seremi de Salud se apegó al protocolo sanitario y les impidió el descenso del bus. Fernando Hurtado, arquero de los visitantes, habló con Deportes en Agricultura y no escondió su molestia.

“El partido lo jugábamos, estábamos conscientes de eso y con ganas de hacerlo y nos notifican que no podíamos entrar. Nos avisaron que había un caso de contagio en Colo Colo y que no querían jugar. Ojalá se tomen las mejores decisiones, no es primera vez que viajamos más de 2.000 kilómetros. Ojalá se organicen mejor estas cosas”, dijo.

Bajo ese punto, espera que los organismos pertinentes tomen una determinación. “Veníamos con muchas ganas de jugar. Católica jugó con un equipo más lejano, tomó los protocolos que corresponden. Hubo un equipo que sí cumplió y otro no; ojalá todas esas cosas se tomen en torno a una decisión de puntos y todo eso. Merecemos una cuota de respeto“, cerró.