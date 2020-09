Se acabó el sueño alemán de Cristian Garin

Se terminó la incursión de Cristian Garin en el ATP 500 de Hamburgo. Por las semifinales del torneo alemán, el chileno no pudo ante el griego Stefano Tsitsipas y cayó por parciales de 5-7, 6-3, 4-6.

En el primer set mostró algunas dudas ante el europeo, quien mostró un buen juego tanto en la red como fondo de cancha. Sin embargo, a pesar del quiebre sufrido (2-4), el nacional no bajó el ritmo y lo recuperó en el noveno juego; pero otra vez cedió su servicio en el duodécimo game.

La segunda parte del compromiso fue favorable para el ariqueño, quien quebró en dos ocasiones e igualó las cosas.

La última manga fue más compleja: Garin tuvo algunos problemas físicos que fueron aprovechados por el griego, quien gracias a su primer servicio sacó el trámite adelante y avanzó a la final.

Así las cosas, la raqueta chilena enfocará todas sus fuerzas para su participación en Roland Garros a partir de la próxima semana.

🇬🇷 @StefTsitsipas has reached the 12th #ATPTour final of his career!

The 22 year old defeats Garin 7-5 3-6 6-4 & will face Rublev in the @hamburgopen final. pic.twitter.com/AE3hr561ba

— ATP Tour (@atptour) September 26, 2020