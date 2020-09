Cristian Garin comenzó con el pie derecho su incursión en Roland Garros

Luego de su positiva actuación en el ATP 500 de Hamburgo, donde alcanzó las semifinales, Cristian Garin inició de muy buena manera su participación en Roland Garros.

El chileno, 19 del ranking mundial, derrotó por parciales de 6-4, 4-6, 6-1,6-4 al alemán Philipp Kohlschreiber (74) en casi tres horas de partido.

El nacional se vio sólido en su juego y salvo algunos detalles del saque y un bajón de nivel durante el segundo set, tuvo un correcto desempeño con sendos quiebres en momentos claves del trámite, tales como el décimo game de la primera manga, por mencionar alguno.

En la próxima ronda, enfrentará al australiano Marc Polmans, 122 del escalafón.

Huge win for Aussie @marcpolmans! 🇦🇺

The World No. 122 has defeated Humbert 6-2 6-2 3-6 6-3 at #RG20 pic.twitter.com/uAYPLVVWLj

