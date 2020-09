“Grillito” Biscayzacú y su polémica visita al plantel de Colo Colo: “Nunca pensé que podía causar tanto daño”

Información de Cristian Alvarado

Este martes, a las 19:15 horas, Colo Colo visitará en Montevideo a Peñarol en un partido clave para sus pretensiones en la Copa Libertadores. Una victoria ante los charrúas lo dejará muy bien encaminado a los octavos de final, considerando que cerrará de local ante Jorge Wilstermann en octubre.

Sin embargo, el periplo albo por la capital uruguaya sumó una sabrosa polémica tras la visita de Gustavo Biscayzacú al hotel de concentración. El paso del “Grillito”, quien jugó en tres clubes del torneo local a inicios de milenio, vulnera los protocolos sanitarios impuestos por la Conmebol.

En conversación con Deportes en Agricultura, el ex atacante detalló lo ocurrido y que tomó todas las medidas pertinentes. “Estuve dos minutos, pasé un segundito al hotel a recoger un regalo. (Paredes) estaba contento, feliz de encontrarme mucho tiempo, fuimos compañeros el 2001 en Santiago Morning, lo saludé y le deseé mucha suerte. No pensé nunca que podía causar tanto daño, estuve con mascarillas; me hice el PCR y no lo noto tan grave, pero nunca fue la intención de causar algún daño o generar polémica“, sostuvo.

El uruguayo, además, aprovechó la instancia y llenó de elogios a Esteban Paredes, quien podría ser titular este martes en el Campeón del Siglo. “Lo de Esteban es para destacar. Aún con 40 años sigue siendo el delantero más importante del club, ha hecho una carrera extraordinaria, se nota que es un buen profesional, que está bien físicamente. Hasta que le dé y se sienta cómodo, tiene que seguir dándole alegría a la gente de Colo Colo”, argumentó.