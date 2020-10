Alexis Sánchez llenó de elogios a Arturo Vidal: “Hoy es difícil encontrar un futbolista como él”

Arturo Vidal tiene revolucionado al Inter de Milán. Su llegada hace algunas semanas fue bien recibida por sus compañeros y los halagos no tardaron en llegar.

A las palabras de Stefano Sensi, Romelu Lukaku y Roberto Gagliardini, durante este viernes se sumó Alexis Sánchez, quien concedió una entrevista a Sky Sports Italia y llenó de elogios a su ‘socio’ en la Roja.

“Lo conozco hace 15 años. Es un jugador que entiende mucho el fútbol, hoy es difícil encontrar un futbolista como él. Sabe cuándo pasar la pelota y tiene una visión de juego de 360 grados“, dijo.

El tocopillano, además, se refirió al “segundo aire” que tuvo en los lombardos tras la reanudación de la actividad en mayo. “Me siento en forma. Soy un jugador que se siente mejor mientras juega más, en todos los sentidos: marcar goles o dar asistencias. Estoy muy contento porque lo estamos haciendo bien”, expresó.

Sobre ese mismo punto, también destacó el trabajo de Antonio Conte, quien luchó por tenerlo en el plantel. “Me gusta lo que hago, amo mi trabajo. En el Inter me encontré con un DT que no te deja rendirte nunca“, cerró.