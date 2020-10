Marcelo Díaz reiteró sus deseos de retirarse en la U, pero advirtió: “Falta mucho; me quedan muchos años de carrera”

Marcelo Díaz conversó con ESPN Argentina y reiteró sus deseos de retirarse en Universidad de Chile, club al cual defendió en dos períodos con cuatro títulos nacionales y una Copa Sudamericana a su haber.

“No sé, si ya me quieren retirar… todos saben que mi intención es retirarme en U. de Chile, pero para que eso pase falta mucho“, sostuvo el volante de Racing Club.

Eso sí, advirtió que aún le queda mucho talento por entregar. “Me quedan, espero, muchos años de carrera, pero todavía no me pongo a decidir. Me estoy cuidando mucho para jugar más“, complementó.