Hinchas chilenos se van en picada contra la CONMEBOL por polémico arbitraje de Éber Aquino en la derrota de la Roja

Mas indecentes que Aquino son los dos pelotudos del Var….vieron tres cámaras distintas….la vieron una y otra vez. Supongo ya saben estos que no estarán mas en las clasificatorias o no @CONMEBOL

“Chequea si el dinero ya está en la cuenta. Ok, ok. ¿Qué te dice el veedor de @Conmebol? ok, ¿está el dinero entonces? Ok. Cobraré el saque de Banda.” pic.twitter.com/RkTZIhOoVL

— José María Del Pino (@josemdelpino) October 9, 2020