Diego Lugano: “Fue penal. Con el VAR no se puede no cobrar”

Diego Lugano, ex capitán de la selección uruguaya, no tuvo dudas sobre la polémica decisión arbitral de no cobrar como penal una clara mano de un zaguero de la ‘Celeste’ en el duelo con la selección chilena, en Montevideo, por la primera fecha de las Clasificatorias al Mundial 2022.

A los 87 minutos, Víctor Dávila levantó el balón y la pelota dio de lleno en la mano del zaguero Sebastián Coates dentro del área. El juez paraguayo Eber Aquino ni siquiera fue al VAR a revisar la jugada.

Consultado por aquella jugada, Lugano no tuvo dudas en señalar a La Tercera que “el VAR fue un desastre”.

“Fue penal. Con el VAR no se puede no cobrar. Acá en Brasil hace tres años que existe el VAR y es con un desastre también. Influye más en el resultado que antes. ¡Un desastre!”, agregó el ex Sao Paulo, West Bromwich y PSG, entre otros equipos.

Ese penal podría haber sido la ventaja de la ‘Roja’ por 2-1. Sin embargo y de manera incomprensible no se cobró la pena máxima, en el VAR no consideraron la clara mano, y tras cartón la ‘Celeste’ se encontraría con el gol del triunfo mediante Maximiliano Gómez (90+2’).