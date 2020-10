Alexa Guarachi: “Mi próximo objetivo es ser Top Ten y ganar un Grand Slam”

La tenista chilena Alexa Guarachi no escondió su desazón por perder este domingo la final de dobles femenino de Roland Garros, pero aseguró que el gran rendimientio desplegado en la arcilla parisina le genera motivación e ilusión para el futuro.

Junto a la estadounidense Desirae Krawczyk, la raqueta nacional se inclinó en la definición del Grand Slam sobre polvo de ladrillo ante la hungara Timea Babos (4ª) y la francesa Kristina Mladenovic (3ª), segundas sembradas del cuadro, por 4-6 y 5-7.

A la hora de hacer el balance, la nacida en Estados Unidos declaró al portal Séptimo Game que “obviamente duele la derrota y el haber estado tan cerca, pero es una gran motivación y nos mantiene con hambre de ganar para el próximo año, sabiendo lo cerca que estamos. Ganar un Grand Slam ya no es un sueño, está ahí y eso nos inspira. Lo que he aprendido de este torneo es ir partido a partido, no pensar demasiado y mantenerme en el momento”.

En cuanto a la final, la ganadora de 22 títulos de dobles señaló que “me hubiera gustado haber mantenido el saque, pero ellas jugaron de gran manera en los momentos importantes, con grandes saques, tiros a las líneas y buenas voleas. Solo fueron un par de puntos que hicieron la diferencia”.

Además, la jugadora de 29 años aseguró tener “muchas ganas de reevaluar mis objetivos, y para eso tengo que conversar con mi equipo. Definitivamente, mi próximo objetivo es ser Top Ten y ganar un Grand Slam. Sería tremendo, y estoy ilusionada con lo que se viene”.

Consultada por si continuará jugando con Krawczyk en el circuito, Guarachi dijo que “vamos a hablar, pero seguramente vamos a seguir juntas la próxima temporada. Vamos a conversar sobre nuestras metas, y lo que necesito ahora es tener una partner fija. Gracias a este torneo, finalmente tengo un ranking con el que puedo encontrar una compañera permanente, y me puedo comprometer a jugar con alguien durante todo el año”.

La reacción del Ministerio del Deporte

Es necesario destacar que gracias a su gran paso por el Abierto de Francia, la chilena saltará del 45ª a la casilla 25ª de la clasificación mundial de dobles. Este logro no pasó desapercibido para las autoridades nacionales, entre ellas la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien destacó a la deportista chilena como “la segunda mujer y noven@ tenista que juega una final de Grand Slam”.

“Felicitaciones por hacer historia en #RG20 y gracias porque tu final de Dobles ya es una inspiración para futuros talentos del tenis. No llegó la copa de @rolandgarros, pero sí el mejor ranking de tu carrera (25º del mundo). ¡A seguir luchando con el corazón por tus sueños!”, escribió la ministra en su cuenta de Twitter.

Revisa la publicación de la ministra Pérez a continuación:

1/2 Felicitaciones @aguarachi👏🏼 por hacer historia en #RG20 y gracias porque tu final de Dobles ya es una inspiración para futuros talentos del tenis🇨🇱. No llegó la🏆 de @rolandgarros, pero sí el mejor ranking de tu carrera (25º del 🌍). A seguir luchando con el ❤️por tus sueños! pic.twitter.com/qdOOpIkAtc — Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) October 11, 2020