Hernán Caputto: “No siento que haya una dependencia de Montillo y Larrivey”

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, exteriorizó su satisfacción por volver a los triunfos con un claro 3-0 sobre Deportes La Serena, en el Estadio Nacional, por la 14ª fecha del Campeonato Nacional.

Eso sí, el estratega azul fue claro en señalar que el plantel no es dependiente de los argentinos Walter Montillo y Joaquín Larrivey, este último figura ante los ‘granates’ con un doblete y una asistencia.

“No siento que haya una dependencia de Montillo y Larrivey, sí son jugadores muy importantes. Ambos hicieron un muy buen partido”, expresó el técnico.

Respecto al partido con el colista del torneo, el otrora seleccionador nacional Sub 17 dijo que “encontré cosas muy positivas. Ganar es muy importante, mantener la racha de local y el recambio de jugadores. Hoy fuimos de menos a más y terminamos de forma muy contundente el partido”.

“El equipo se soltó en el segundo tiempo y probablemente pudimos convertir algún gol más. Me quedo satisfecho con el rendimiento de los jugadores, pero ya hay que pensar en el próximo partido e ir a ganarlo (el jueves contra Antofagasta)”, agregó.

Por otro lado, el ex arquero destacó el rendimiento presentado en Ñuñoa por el juvenil Mauricio Morales. “Lo conozco desde los 14 años en la selección y no me sorprende su buen nivel”, expresó.

Para finalizar, Caputto descartó que haya existido algún sobresalto por las derrotas con Unión Española y Universidad Católica. ”No hay intranquilidad. El tema de perder o ganar no cambia ni perspectiva. Sí nos ayuda en la confianza”, sentenció.