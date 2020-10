Revisa la programación de la segunda fecha de las Clasificatorias Sudamericanas

Este martes 13 de octubre se llevará a cabo de manera íntegra la segunda fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022.

El partido que a priori se lleva toda la atención es el que sostendrá la Roja ante Colombia en el Estadio Nacional, a partir de las 21:30 y que cerrará la jornada.

Eso sí, los otros cuatro duelos prometen ser más que interesantes. Revisa los horarios.

17:00 | Bolivia vs. Argentina | Estadio Hernando Siles, La Paz

18:00 | Ecuador vs. Uruguay | Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito

19:00 | Venezuela vs. Paraguay | Estadio Metropolitano, Mérida

21:00 | Perú vs. Brasil | Estadio Nacional, Lima

21:30 | Chile vs. Colombia | Estadio Nacional, Santiago