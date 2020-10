Revisa la programación de la fecha 15 del Campeonato Nacional

El fútbol no se detiene. Luego de la doble fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, el Campeonato Nacional continuará este miércoles con la fecha 15 y lo hará con partidos más que atractivos.

Revisa la programación.

Miércoles 14 de octubre

11:00 | Deportes La Serena vs. Palestino | Estadio La Portada

13:30 | Cobresal vs. Coquimbo Unido | Estadio El Cobre

16:00 | Huachipato vs. Everton | Estadio Huachipato Cap Acero

18:30 | Colo Colo vs. Unión Española | Estadio Monumental

Jueves 15 de octubre

11:00 | Universidad de Concepción vs. Deportes Iquique | Estadio Ester Roa Rebolledo

13:30 | Santiago Wanderers vs. Unión La Calera | Estadio Elías Figueroa Brander

16:00 | Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile | Estadio Calvo y Bascuñán

18:30 | Audax Italiano vs. O’Higgins | Estadio Bicentenario de La Florida

21:00 | Curicó Unido vs. Universidad Católica | Estadio La Granja