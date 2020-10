La noble causa a la que se sumó Lionel Messi y remeció las redes sociales

El capitán del FC Barcelona y de la selección de Argentina, Lionel Messi, cedió su imagen a la revista argentina ‘Garganta Poderosa’ para ‘gritar’ por los más desfavorecidos y reclamar “educación” y “servicios fundamentales” en su país, en contra de “la desigualdad” como “uno de los grandes problemas” de la sociedad.

El rostro de Messi aparece en el número 100 de esta revista, como suele ser habitual en su portada, con la boca abierta en el grito del protagonista. El ’10’ mostró su lado solidario y comprometido con la sociedad, más si cabe en tiempos de coronavirus.

“Hoy me obsesiona menos el gol, por ejemplo, y trato de aportar lo máximo para el colectivo. Cuando no hay un conocimiento de la realidad, la opinión no tiene valor, es puro ruido. Me produce un orgullo inmenso ver cómo se involucran, incluso en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo”, afirmó.

“Las copas que se levantan este año deberían ser para todas las personas que se implican para ayudar de esa manera. La educación es la base de todo. Es imprescindible, para quienes más lo necesitan, preservar todo servicio fundamental en situaciones como esta pandemia; el agua, la electricidad e incluso los alimentos de primera necesidad”, añadió el futbolista trasandino.

Por eso, Messi hizo hincapié en la amenaza que supone una sociedad con desigualdad. “La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes“, finalizó el capitán de la “albiceleste”.