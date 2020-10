“Coto” Ribera y el repunte de Coquimbo Unido: “Vemos un equipo más sólido; se ha hecho un buen trabajo”

Desde la llegada de Juan José Ribera en reemplazo del cesado Germán Corengia, Coquimbo Unido ha disputado seis partidos en el Campeonato Nacional con cuatro victorias, una caída y un empate (72%). Los números así lo reflejan también en la tabla de posiciones, donde los nortinos treparon del penúltimo al duodécimo puesto.

“Contento porque hemos mejorado, escalado en la tabla de posiciones y sumado puntos, pero vemos un Coquimbo más sólido. Hemos descontado la diferencia de gol, se ha hecho un buen trabajo con un plantel muy compenetrado. Vamos agregando cositas a lo que estamos haciendo”, sostuvo el técnico en diálogo con Deportes en Agricultura.

El “Coto”, además, se refirió al manejo de camarín y su relación con los jugadores más grandes como Mauricio Pinilla y Matías Cano. “En lo personal me gusta delegar responsabilidad en cuanto al manejo del camarín. El jugador es celoso con el camarín; yo no entro a los camarínes salvo en los días de partido. No entro a ellos, nostros estamos para manejar el equipo y sacarle el rendimiento“, expresó.